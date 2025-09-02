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Durante una colisión de vehículos, un motorizado perdió la vida, la noche de este domingo 31 de agosto en Tinaquillo estado Cojedes.

Los vehículos involucrados en el hecho, son un minibús y una motocicleta, la cual era conducida por José Miguel Morales Mojeca, de 43 años, quien falleció de manera inmediata en el lugar. Por su parte el otro conductor no sufrió lesiones visibles.

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El accidente entre el motorizado y el conductor del minibús, se registró en la intersección de la avenida José Antonio Páez con la calle Girardot, en el sector La Candelaria, Tinaquillo.

Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron a José, pese a esto se encontraba sin vida en el sitio.

La división de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana se hizo cargo de la escena, realizando las diligencias correspondientes y autorizando el traslado del cuerpo del motorizado a la funeraria Santa Isabel en Tinaquillo. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas que provocaron esta fatal colisión.

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