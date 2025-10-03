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Un motorizado falleció en accidente de tránsito en Puerto Cabello, el hecho ocurrió la madrugada de ayer jueves 2 de octubre de 2025. El fallecido quedó identificado como Luis Eduardo Rivera López de 27 años.

El sujeto iba en la moto, por la Autopista Sorpresa Muelles cuando impactó contra la parte trasera de una gandola a la altura del bulevar de Cumboto 2. Rivera trabajaba haciendo transporte en su moto.

Sufrió lesiones graves además de traumatismos craneoencefálicos, como heridas en las piernas y otras zonas del cuerpo. Este murió minutos después del accidente de tránsito, mientras que la joven de 23 años que lo acompañaba de nombre Biannis López sufrió lesiones en su cuerpo.

Motorizado falleció en accidente de tránsito en Puerto Cabello

Al lugar llegaron ambulancias del sistema de emergencias 0800Bigote y fueron llevados al Hospital Adolfo Prince Lara. La gandola quedó identificada con las placas A65AU9B la cual era conducida por un sujeto de 31 años.

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Rivera es hijo del periodista y profesional del Derecho, Luis Rivera Cler. En el lugar se presentaron comisiones de bomberos, ambulancias además de autoridades viales del municipio Puerto Cabello.

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