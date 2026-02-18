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Motorizado falleció en un accidente en Valencia y otro resulto lesionado en la AVPC

By Redacción Carabobo
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Motorizado falleció en la Autopista Valencia Puerto Cabello
En la Autopista Valencia Puerto un motorizado resultó lesionado. Foto: Heberlizteh González

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Redacción Carabobo
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Un motorizado falleció en un hecho vial en Valencia, estado Carabobo. Este quedó identificado como Yorman Matute. Matute sufrió un accidente vial el lunes y fue llevado al Hospital Central de Valencia.

Matute murió en el Hospital Central de Valencia ayer martes. Residía en La Isabelica. En otro hecho en la Autopista Valencia Puerto Cabello dos personas resultaron lesionadas tras el derrape de una moto.

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Los accidentes se suman a los ocurridos en la temporada de Carnaval 2026. Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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SourcePeriodista Heberlizeth González
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