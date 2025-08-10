Compartir

Un motorizado falleció en la vía El Paíto en la mañana de hoy domingo 10 de agosto de 2025 al sur de Valencia. El sujeto presuntamente perdió el control de la moto e impactó contra el portón de una vivienda.

Según testigos del lugar, este venía transitando por la vía cuando no pudo maniobrar la moto, lo que resultó en el fatal choque contra la vivienda; causándole la muerte de manera inmediata. Hasta el momento, se desconocen los datos del fallecido.

Al lugar acudieron comisiones de la Policía de Carabobo y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para levantar el cuerpo. Y trasladarlo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) Carabobo para las diligencias correspondientes.

Motorizado falleció en la vía El Paíto, y otro fue arrollado

En la madrugada de hoy, un motorizado fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en el barrio Federación, al sur de Valencia. Al lugar llegó una ambulancia de 0800 Bigote que pasaba por el área con un paciente a bordo.

El personal paramédico se detuvo inmediatamente para estabilizar al lesionado hasta la llegada de otra unidad del 0800. Que posteriormente realizó el traslado del motorizado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia para recibir atención médica.

Colisión en Puerto Cabello

El día sábado 9 de agosto, se registró un accidente en la vía intercomunal de Las Corinas en Puerto Cabello. En la colisión se vieron involucrados un camión 350 con placa A44AS9V, conducido por José Antonio Rojas, de 60 años de edad, y un vehículo tipo moto marca Bera, modelo Sbr, color negro con placa AW6J34W, conducido por Eduardo Jesús Hernández.

Según el reporte policial, la moto presentó fallas mecánicas que llevaron a impactar contra el camión. Como resultado del accidente, el conductor de la moto resultó lesionado y presentó escoriaciones en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado al Hospital Adolfo Prince Lara en una ambulancia del servicio de salud 0800 Bigote.

En el lugar del suceso se presentaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal, Policía de Carabobo y 0800 Bigote para atender la situación.

