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Un motorizado falleció en Maracay la noche del miércoles 24 de septiembre de 2025 luego de impactar con una acera. El hecho vial se registró luego de las diez y media de la noche cuando el sujeto chocó contra la acera de la plaza del Estudiante.

Este se dirigía con sentido hacia El Limón cuando al parecer perdió el control de la motocicleta impactando contra la acera. Enseguida habitantes del lugar lo auxiliaron como avisaron a los números de emergencia.

Indican que el motorizado identificado como Gustavo Ortega, residente de la urbanización San Vicente mostró signos de conciencia. Pero que posteriormente falleció ante las personas que lo estaban auxiliando.

Ortega al parecer regresaba hacia su residencia cuando tuvo el accidente con la moto. Las autoridades enseguida llegaron pero ya Ortega había fallecido en el lugar. Esto por las múltiples lesiones que presentaba.

Motorizado falleció en Maracay tras impactar contra una acera

Se espera que las autoridades hagan las investigaciones del fuerte accidente. El cadáver fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar. Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Aragua como del país. Cumpliendo con las normas del INTT.

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Si vas en moto porta el casco certificado como ropa acorde para andar en el vehículo de dos ruedas. Porta guantes como jeans, además de chaqueta o suéter que pueda protegerte de lesiones.

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