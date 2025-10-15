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Un motorizado falleció en Yaracuy tras impactar contra un poste de electricidad, el joven chocó contra el objeto fijo muriendo de manera inmediata. El hecho se registró en los municipios Monge y Bolívar en el sector Socremo.

El fallecido quedó identificado como Golkam Yonaiker Yánez Hernández de 19 años de edad. Una de las hipótesis que hay de este hecho vial que enluta un hogar de esa entidad, es que Yánez al parecer perdió el control de la motocicleta.

De esa manera impactó contra el poste en el sitio antes mencionado. Al lugar se dirigieron autoridades viales de ese municipio para hacer el levantamiento del accidente como del cadáver.

Motorizado falleció en Yaracuy

Del fallecido se pudo conocer que tenía su residencia fijada en el sector Quebrada Seca, municipio Bolívar de esa entidad. El accidente se suma a los ocurridos en ese estado como en el resto del país.

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Se hace un llamado a los conductores a transitar cumpliendo las reglas impuestas por el INTT. Manejar a una velocidad moderada, conservando un solo canal, si vas en moto recuerda siempre llevar el casco.

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