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En la madrugada de este domingo 12 de octubre, un accidente de tránsito involucrando a un motorizado herido conmocionó a los transeúntes de la avenida Bolívar Oeste, a la altura del establecimiento nocturno del sector La Romana.

El suceso, registrado poco después de las 2:00 AM, dejó como saldo un joven con múltiples fracturas y su pronóstico reservado.

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De acuerdo con la información preliminar proporcionada a los medios de comunicación, el motorizado sufrió un fuerte impacto, cuyas circunstancias exactas no han sido esclarecidas por las autoridades.

Producto del choque, la víctima presentó politraumatismos severos que requirieron su traslado de emergencia al Hospital Central de Maracay, donde permanece recluido y su estado de salud fue catalogado como grave.

Motorizado herido en la avenida Bolívar Oeste

Tras el incidente, se activó el protocolo de seguridad con la movilización de una ambulancia y otros organismos de socorro y orden público al sitio del accidente.

El lugar fue acordonado para facilitar las labores de auxilio y la posterior recolección de evidencias.

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