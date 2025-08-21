Compartir

En horas de la mañana de hoy jueves 21 de agosto de 2025 un motorizado impactó contra la parte trasera de un camión en la Autopista Regional del Centro (ARC). El hecho vial se registró a la altura del sector El Chorrito, luego del túnel de Los Ocumitos.

Se pudo conocer que el conductor de la moto sufrió graves lesiones al impactar contra la parte trasera del camión. El accidente causó retraso en la Autopista en ambos sentidos, ya a esta hora quedó despejada.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana además de Protección Civil prestaron ayuda al conductor de la moto. El cual quedó tendido en la autopista, enseguida fue llevado a un centro de salud del estado Miranda.

El camión se encontraba accidentado y el motorizado impactó fuertemente contra el vehículo de carga. Autoridades estuvieron presentes en el lugar, retiraron la moto de la vía, como enseguida ordenaron el flujo vial.

Se hace un llamado a los conductores a no circular a alta velocidad por el hombrillo como por el canal lento. De igual modo, cumplir con las normas impuestas por el INTT, entre ellas manejar a una velocidad moderada.

