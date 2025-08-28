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Un motorizado impactó contra el separador vial en la avenida Bolívar Norte a la altura de la librería La Alegría. El hecho fue reportado a las dos de la tarde de hoy jueves 28 de agosto de 2025.

En el lugar estuvieron Comisiones mixtas, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Carabobo y el sistema integrado 0800.Bigote. Quienes brindaron atención al lesionado y controlando el tránsito.

Motorizado impactó contra separador vial en la Avenida Bolívar Norte

Se hace el llamado a conducir con mucha prudencia, cumpliendo las normas del INTT. Conservando un solo canal además de circular a una velocidad moderada. El hecho se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

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