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Motorizado impactó contra un autobús en la ARC

By Redacción Noticias24Carabobo
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Motorizado impactó contra un autobús en la ARC

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Un motorizado impactó contra un autobús en la ARC en la mañana de hoy cerca de le estación de servicio Los Guayos II. El conductor de la moto quedó lesionado en el lugar y fue auxiliado por las personas que estaban en la bomba.

Luego llegaron paramédicos de Invialca, para atenderlo, la unidad autobusera al parecer bajó la velocidad y el motorizado la impactó. El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes.

Motorizado impactó contra un autobús en la ARC

Hacemos un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas del INTT, circular a una velocidad moderada, conservando un solo canal.

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