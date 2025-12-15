Lo más vistoPortadaSucesos

Motorizado impactó contra un vehículo en la ARC kilómetro 148

By Redacción Carabobo
0
157
Motorizado impactó contra un vehículo en la ARC kilómetro 148
Foto: Invialca.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un motorizado impactó contra un vehículo en la ARC kilómetro 148 en horas de la mañana de ayer domingo 14 de diciembre de 2025. El conductor de la moto chocó contra un vehículo 4×4 el cual estaba accidentado en el hombrillo.

Enseguida organismos de seguridad vial del estado Carabobo, entre ellos Invialca trasladaron al conductor de la moto a un centro de salud cercano. Como el personal paramédico de Invialca atendió en el sitio a conductora del vehículo particular involucrado.

Cuerpos de seguridad y personal de Operaciones Viales de Invialca desplegaron dispositivo de seguridad y cierre parcial para la movilización de los vehículos, atención a los lesionados, despeje, eliminación de riesgos y reapertura de la vía.

Motorizado impactó contra un vehículo en la ARC kilómetro 148

Se hace un llamado a los conductores que transitan por la ARC como por otras autopistas del país a hacerlo con mucha prudencia. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, entre ellas no circular por el canal de seguridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Culminación del periodo lluvioso 2025 y lo que dijo el INAMEH

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceInvialca
Artículo anterior
¡Susto!, Cantante Roberto Carlos salió ileso en accidente en Brasil
Artículo siguiente
Depresión decembrina, ¿cómo enfrentarla?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes