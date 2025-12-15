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Un motorizado impactó contra un vehículo en la ARC kilómetro 148 en horas de la mañana de ayer domingo 14 de diciembre de 2025. El conductor de la moto chocó contra un vehículo 4×4 el cual estaba accidentado en el hombrillo.

Enseguida organismos de seguridad vial del estado Carabobo, entre ellos Invialca trasladaron al conductor de la moto a un centro de salud cercano. Como el personal paramédico de Invialca atendió en el sitio a conductora del vehículo particular involucrado.

Cuerpos de seguridad y personal de Operaciones Viales de Invialca desplegaron dispositivo de seguridad y cierre parcial para la movilización de los vehículos, atención a los lesionados, despeje, eliminación de riesgos y reapertura de la vía.

Motorizado impactó contra un vehículo en la ARC kilómetro 148

Se hace un llamado a los conductores que transitan por la ARC como por otras autopistas del país a hacerlo con mucha prudencia. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, entre ellas no circular por el canal de seguridad.

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