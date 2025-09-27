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La mañana del viernes 26 de septiembre, un motorizado resultó lesionado en Puerto Cabello estado Carabobo.

El hombre fue identificado como Anthony Blanco (motorizado), quien se desplazaba por la subida del puente del Distribuidor La Belisa de Puerto Callo, en una moto marca EK, color negro, cuando impactó contra el vehículo marca Chevrolet, color negro, el cual era conducida por Juan Arllan, quién se encontraba accidentado en dicho lugar.

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Al lugar acudieron comisiones de la Policía Municipal, Policía de Carabobo, Policía Nacional Bolivariana, D.V.T.T, Protección Civil y Cuerpo de Bomberos.

Una ambulancia del 0800 Bigote, trasladó al lesionado hasta el Hospital Prince Lara.

Extraoficialmente se conoció que Anthony presentó fracturas de tibia y peroné.

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