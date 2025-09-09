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Un motorizado murió al chocar contra un caballo en Tucupita, el sujeto quedó identificado como Carlos Julio Díaz mejor conocido como Chicho. La madrugada de hoy martes 9 de septiembre de 2025, Díaz transitaba por la carretera nacional de Tucupita en el sector La Manga.

En ese momento chocó contra un caballo falleciendo de inmediato en el lugar. Se pudo conocer que el animal estaba en el medio de la vía, muriendo también en el fuerte impacto con la moto.

Motorizado murió al chocar contra un caballo en Tucupita

El hombre retornaba a su casa, las personas enseguida reportaron el hecho vial a las autoridades. Díaz murió de manera inmediata debido al fuerte impacto, la moto quedó completamente inservible.

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Díaz, cuentan los habitantes era un motorizado el cual había trabajado en varias empresas navieras. Como también era una persona dedicada al deporte en sus ratos libres y un experimentado jugador de voleibol.

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