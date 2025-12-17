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Un motorizado murió de un infarto en el sur de Valencia, en la avenida principal de la urbanización Bella Florida. La mañana de ayer martes 16 de diciembre de 2025 el sujeto identificado como Néstor Daniel Linares Martínez de 42 años murió cuando iba a subirse en su moto.

Linares Martínez trabajaba en el barrio El Combate, los funcionarios policiales trataron de reanimarlo con técnicas de primeros auxilios pero había fallecido. Las personas que estaban cerca vieron cuando este cayó desmayado, con el casco puesto.

Motorizado murió de un infarto en el sur de Valencia

Enseguida los policías que estaban cerca trataron de ayudarlo, indicaron los presentes que fueron momentos de confusión en el lugar. Ya que se llegó a pensar que Linares había sido arrollado.

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En el lugar estuvieron funcionarios de la policía científica quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida. Y trasladarlo a la sede de la medicatura forense ubicada en el Hospital Central de Valencia.

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