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Un motorizado murió en la Encrucijada de Morón tras chocar contra una gandola, el hecho ocurrió la madrugada de ayer lunes 1º de septiembre de 2025. El hecho vial ocurrió frente al monumento al zancudo.

El fallecido quedó identificado como Kemyer Juan Molina Delgado de 25 años de edad, quien iba conduciendo la moto. Su acompañante de nombre Visneidy Cristina Da Cámara Borges quedó lesionada en el hecho.

Ambos se desplazaban en una moto Kadi placas P4M64N, la gandola Modelo Dongfeng era conducida por Yonathan Tovar. Una cisterna que venía descargada de regreso a Puerto Cabello y quedó detenida por funcionarios viales del municipio Juan José Mora.

Motorizado murió en la Encrucijada de Morón

Al sitio se presentaron comisiones de la Policía Municipal de Juan José Mora, como de la Guardia Nacional Bolivariana, PNB Tránsito, Policía de Carabobo. Como también paramédicos del servicio 0800 Bigote.

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Se hace un llamado a los conductores de motos, vehículos livianos como pesados a transitar bajo las normas impuestas por el INTT. Mantener una velocidad moderada, además de hacerlo por un solo canal.

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