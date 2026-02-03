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Un motorizado perdió la vida en el municipio Los Guayos esta mañana. La información fue dada a conocer por el cuerpo de Bomberos de Los Guayos, el hecho vial ocurrió en el sector Agua Dulce, Central Tacarigua, Municipio Los Guayos.

La colisión de motos dejó el saldo de una persona fallecida y una lesionada. La comisión bomberil junto a los organismos viales actuó de forma inmediata en el lugar para atender la situación.

El sujeto fallecido en el accidente quedó identificado como Alex David Linares Arteaga (55 años), quien conducía una unidad Marca Bera, modelo Br200, color Azul. El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense en el Hospital Central de Valencia.

Motorizado perdió la vida en el municipio Los Guayos esta mañana

Mientras que el lesionado quedó identificado Canas Landaeta Jesús, conductor de una unidad Marca Bera, color Negro. El ciudadano fue atendido y trasladado de forma oportuna por la unidad 04 de 0800-Bigote.

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El trabajo articulado permitió el control de la situación con la presencia de Bomberos de Los Guayos (Comisión al mando del Tte. (B) Eliut Fernández). Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal, 0800-Bigote, bajo la supervisión de la Primera Comandante: Mayor (B) Mirian Goyo.

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