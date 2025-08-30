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Hoy 29 de agosto de 2025 antes de las siete de la mañana, un motorizado perdió la vida en la Carretera Morón Coro. El hecho vial ocurrió frente al Conjunto Residencial Giovana Suites, Tucacas, municipio Silva, estado Falcón.

El hombre que perdió la vida de forma inmediata en el sitio, quedó identificado como Wilmer Saúl Bendezu Paredes de 40 años de edad. Bendezu se desplazaba en una moto marca United de color rojo, modelo 2015.

Bendezu perdió la vida al chocar contra el remolque de una gandola que se encontraba accidentada en la vía. La muerte fue producto de un severo traumatismo craneal, informaron en el hecho.

Motorizado perdió la vida en la Carretera Morón Coro

Autoridades viales llegaron al sitio, para hacer el levantamiento. El cadáver fue llevado a una sede de medicina forense del municipio Silva, en el estado Falcón. El accidente se une a los ocurridos con motos en el país.

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