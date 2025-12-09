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Motorizado quedó lesionado en San Diego tras caer en la avenida Don Julio Centeno

By Redacción Carabobo
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Motorizado quedó lesionado en San Diego
Foto: Notisandiego.

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
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Un motorizado quedó lesionado en San Diego tras caer en la avenida Don Julio Centeno. El hecho ocurrió a la altura de los moteles cuando el motorizado cayó en uno de los baches que hay en la avenida.

Enseguida llegaron paramédicos como otros motorizados ya lo estaban auxiliando en el lugar. Según reportes de los conductores hace aproximadamente un mes había caído otro motorizado a la misma altura en San Diego.

Motorizado quedó lesionado en San Diego

Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia, si eres motorizado cumple haciéndolo a una velocidad moderada. Lleva siempre tu casco como la ropa adecuada para andar en la moto.

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Recuerda cumplir con las normas impuestas por el INTT. De igual modo, maneja con mucha prudencia en las avenidas como autopistas y vías expresas del país.

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SourceNotiSanDiego
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