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Además de ratificar la prohibición de motopiruetas en avenidas y carreteras públicas, como parte de las nuevas medidas para reducir la accidentabilidad vial en el país. De iugal forma recordó adicionalmente que los conductores de motocicleta deben ser mayores de edad y portar licencia de segundo grado, conforme a lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre. De igual forma, precisó que no se emiten licencias a menores, en respuesta al cese de la producción nacional de motocicletas permitidas para este grupo etario.

Blanquis también abordó la urgencia de promover una movilidad segura y responsable en todo el territorio venezolano. Señaló a la conducción consciente como una necesidad para proteger la vida propia y la de terceros, además de caracterizar al cumplimiento de las normativas vigentes de tránsito como un compromiso ciudadano.

En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el Ministerio Público, y los órganos de seguridad ciudadana, los cuales conforman el Frente Preventivo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con el objetivo común de disminuir los índices de siniestralidad vial.

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