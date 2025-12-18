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Un mototaxista falleció al chocar contra una buseta en el estado Miranda, en el sector Las Luces en La Lagunetica. El motorizado chocó de frente contra el Encava y perdió la vida de inmediato al quedar debajo de las ruedas.

El joven fallecido respondía al nombre de Randy Pacheco de 10 años, quien trabajaba como mototaxista en la zona. Pacheco llevaba puesto el casco pero murió de forma inmediata a pesar de que trataron de auxiliarlo

Al lugar llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito. Estos levantaron el hecho vial para sus investigaciones y determinar las responsabilidades. El trágico hecho ocurrió en horas del mediodía, originando una larga cola en el lugar.

Mototaxista falleció al chocar contra una buseta en el estado Miranda

Pacheco deja un niño en orfandad y era uno de los trabajadores que cubrían la línea del sector La Alcabala. Conductores de mototaxis como habitantes de la zona lamentaron el hecho donde falleció el padre de familia.

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Se hace un llamado a los conductores a transitar con prudencia en las autopistas como avenidas del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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