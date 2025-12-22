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Un incendio en apartamento de La Adobera frente a la Autopista del Este se observó hace minutos.

Reportaron un incendio en el tercer piso, apto 211 del edificio Grupo G en la urbanización San blas 1, municipio Valencia, la mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025, en total extraoficialmente hay 7 personas lesionadas.

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Todos de la familia de apellido Martínez:, entre ellos dos niños lesionados, dos adolescentes y un adulto con ACV. Además de una mujer y su hija con quemaduras.

Los menores fueron trasladados;por ambulacias del 0800-Bigote y Bomberos al área de pediatría y emergencia de adultos de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. El incendio fue sofocado por Bomberos Valencia.

Como por el personal del sistema integrado Carabobo además de efectivos policiales. Se presume que el incendio se produjo por una fuga de gas, las investigaciones están en curso.

Incendio en apartamento de La Adobera dejó siete lesionados

En la arteria vial se pudo observar a funcionarios de bomberos como personas residentes en uno de los edificios.

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