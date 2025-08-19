Compartir

Movilnet en agosto 2025 viene con todo para reconquistar a la población venezolana. La empresa de comunicaciones, una de las tres que está en el país desde hace décadas, prepara su plan para atraer más clientes.

Dicho plan ilimitado consta de 700 minutos gratis a cualquier operadora del país (Digitel y Movistar). Además que buscan que las personas vayan más a los mensajes de texto nuevamente. Ya que este plan tiene un total de 1.200 mensajes.

El costo del plan es lo que llama la atención y ha llevado a la empresa a ser tendencia desde ayer en horas de la noche. Ya que dicho plan tiene un valor de seis dólares al cambio BCV, es decir 821,34 bolívares el día de hoy.

Movilnet en agosto 2025 lanzó su plan ilimitado

La empresa lanzó dicho plan para todos sus clientes, esto daría mayor dinamismo a las comunicaciones en el país. Esto ha despertado el interés de muchas personas, que buscarán nuevamente las oficinas de la operadora.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ingreso de Guerra Económica para pensionados tendrá esto monto

Recordemos que desde los años noventa la empresa filial de Cantv llegó a ser una de las más buscadas por los usuarios. Mantiene el alcance del país y las comunicaciones lo que pudiera reactivarla en apenas semanas por esta oferta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas