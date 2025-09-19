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El Plan Corporativo de Datos ilimitados fue presentado por Movilnet en la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela 2025 (Fitelven) que se lleva a cabo en Caracas. Aníbal Briceño presidente de la empresa presentó el plan.

Dijo que es algo “osado” pero esperan dar la talla, dijo Briceño, el plan se presenta como uno de los más económicos del mercado. Donde Movilnet busca nuevamente acaparar usuarios como hace unas décadas.

“Es un paso osado, sí, pero estamos consciente de lo que estamos haciendo y daremos la talla”, dijo el presidente de Movilnet. Dicho plan incluye servicios de voz como de mensajería a un costo de 650 bolívares.

Esta iniciativa está hecha para fortalecer las bases empresariales de esta empresa. La cual por años sigue siendo una de mayor alcance en todo el país.

La iniciativa forma parte de la estrategia de fortalecimiento de servicios empresariales y expansión de soluciones digitales en el país.

Movilnet presentó Plan Corporativo de Datos Ilimitados

El plan busca entrar de lleno a la conexión de empresas, organizaciones públicas además del sector productivo del país. Dijo Briceño que se busca fortalecer las comunicaciones como las operaciones remotas además de gestión de servicios.

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