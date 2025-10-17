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Movimientos sísmicos y huracanes fue lo que advirtió Mhoni Vidente a México. Indicó que esa nación se verá afectada por fuertes lluvias, como temblores. No es la primera vez que lo hace, ya hace unas semanas dijo que el país azteca se vería afectado por la sequía.

México se ha visto afectado por fuertes veranos, pero ahora podría llegar la lluvia y no de la mejor manera. Además de México los países que lo rodean también podrían verse afectados por los cambios de clima.

Indicó la tarotista cubana que varias regiones mexicanas se verían afectadas precisamente por los cambios de clima. Ya en varias regiones ha estado lloviendo fuertemente, dijo: “apenas está comenzando”.

Dijo que el 2025 se ha presentado como un año muy raro en cuanto a las situaciones del clima. Estos han estado extremos o muy frío, o con mucho calor, de igual modo, las lluvias no han estado estables.

“Fue un evento muy raro, porque se juntaron el frente frío, la vaguada y la tormenta. Ya lo había dicho: viene algo muy fuerte, un sismo, un huracán, inundaciones”; dijo esta semana desde Estados Unidos.

Movimientos sísmicos y huracanes pero luego la calma

Señaló la tarotista que luego de esa etapa de lluvias, esa nación se va a calmar en cuanto al clima. Desde 1985 con el terremoto, los mexicanos han tenido muchos problemas con la naturaleza.

“Las cosas se están moviendo por algo. Después de que viene algo muy malo, llega algo muy bueno. Es una ley divina”, aseguró.

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