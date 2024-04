Compartir

Movistar anunció ajustes en las tarifas en abril, según voceros de la empresa el cambio no fue tanto si se compara los que hicieron en febrero y marzo. Plan Full Plus pasó de 21,75 bolívares a 22,25 bolívares.

Dicho plan permite realizar llamadas como enviar mensajes y navegar. Mientras que el Plan Movistar Plus que tiene 200 minutos de llamadas. Como 400 mensajes de texto y 4 GB de navegación quedó en 125,09 y estaba en 124,66 bolívares.

Plan Movistar Plus de 10 GB pasó a 362,76 bolívares, este estaba en un costo de 361,51 bolívares indicó la empresa del 0414 y 0424.

En cuanto a los montos en divisas, el Plan Full Plus cuesta 0,62 dólares, el Plan Movistar Plus de 4 GB tiene un precio de 3,44 dólares. Además del Plan Movistar Plus de 10 GB cuesta 9,99 dólares.

