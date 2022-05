Compartir

Este domingo, el Ministerio Público imputó al alcalde del municipio Zamora (Guatire) del estado Miranda, Raziel Enrique Rodríguez Villanueva; por delitos de corrupción y abuso de funciones.

De acuerdo al MP, Rodríguez ordenó la demolición de tres viviendas que se encontraban en el sector Terrinca de Guatire, donde residían ocho adultos y tres niños. Funcionarios de la policía municipal, supuestamente por instrucciones del alcalde, se llevaron detenidas a las personas que vivían en el lugar; debido a que en ese espacio se buscaría favorecer la construcción de una empresa privada vinculada al área textil.

Cargos de Raziel Rodríguez

La audiencia de imputación se llevó a cabo ante representantes de la Fiscalía 10°, 20° y 25° del estado Miranda. Al alcalde se le imputaron los delitos de corrupción propia agravada, abuso de funciones, ejecución de actividades no permitidas, contravención de planes de ordenación al territorio, cambio, obstrucción o sedimentación, degradación de suelos aptos para la producción de alimentos, destrucción de vegetación en las vertientes, afectación y aprovechamiento de especies de patrimonio forestal; autor en el delito de amenaza e intimidación; cómplice no necesario en el delito de privación ilegitima de libertad, agavillamiento y cómplice no necesario en el delito de simulación de hecho punible.

Por estos mismos hechos están privados de libertad el comisionado agregado José Martín Ramos Parica, comisionado jefe Belkis Yadira Ramírez Gallozo; comisionado jefe Neile Yeimala Martínez Marín y supervisor jefe Raúl Manuel Romero Chavarry.

