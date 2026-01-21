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A través de la cuenta de Instagram, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó, sobre la aprehensión de un ciudadano identificado como Emmanuel Guerreiro, quien será procesado por el Ministerio Público tras perpetrar un violento ataque contra su núcleo familiar en el sector Calabozo del estado Guárico.

De acuerdo con el reporte oficial, Guerreiro agredió de manera «salvaje» utilizando un arma blanca (cuchillo) a su progenitor. Durante el mismo incidente, también arremetió contra su tía, identificada por las iniciales G.M.G.V., causándole lesiones de gravedad.

La Fiscalía del Ministerio Público en el estado Guárico será la encargada de presentar al detenido ante los tribunales correspondientes. Los cargos previstos para la imputación son homicidio intencional calificado en grado de frustración por el ataque directo contra la vida de su padre y lesiones graves por las heridas propinadas a su tía.

El ciudadano permanece bajo custodia y a la orden de la justicia venezolana para el inicio del proceso penal correspondiente.

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