Compartir

Este sábado 24 de enero, el Ministerio Público anunció una investigación para esclarecer los hechos sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del exalcalde de Cocorote, estado Yaracuy y jefe del Seniat de Falcón, Amado José Torres Lavite.

A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público brindó detalles sobre la fiscalía que llevará la investigación sobre la muerte de Torres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

Muerte del exalcalde de Cocorote

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público de Falcón designó a la Fiscalía 5 en materia de Homicidio, para investigar este hecho.

Asimismo, resalta que el objetivo de la investigación es «esclarecer los hechos ocurridos en Tucacas, donde fue encontrado sin vida en la isla Cayo Sombrero, el ciudadano Amado Torres, exalcalde del estado Yaracuy y jefe del Seniat de Tucacas estado Falcón«.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas