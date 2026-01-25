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MP inicia investigación sobre la muerte del exalcalde de Cocorote, Amado Torres

By Redacción Noticias24Carabobo
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muerte del exalcalde de Cocorote - Amado Torres

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Redacción Noticias24Carabobo
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Este sábado 24 de enero, el Ministerio Público anunció una investigación para esclarecer los hechos sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del exalcalde de Cocorote, estado Yaracuy y jefe del Seniat de Falcón, Amado José Torres Lavite.

A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público brindó detalles sobre la fiscalía que llevará la investigación sobre la muerte de Torres.

Muerte del exalcalde de Cocorote

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público de Falcón designó a la Fiscalía 5 en materia de Homicidio, para investigar este hecho.

Asimismo, resalta que el objetivo de la investigación es «esclarecer los hechos ocurridos en Tucacas, donde fue encontrado sin vida en la isla Cayo Sombrero, el ciudadano Amado Torres, exalcalde del estado Yaracuy y jefe del Seniat de Tucacas estado Falcón«.

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Exalcalde de Cocorote murió ahogado en Cayo Sombrero

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