Estamos en una temporada de mucho calor, el mes de marzo como es de abril son de altas temperaturas en el país. Es por ello que recomiendan estar siempre hidratado, es por ello que recomiendan consumir alimentos ricos en agua.

Entre ellos frutas, verduras entre otros, recuerda no exponerte por tanto tiempo al sol. Llevar ropa fresca, evita la ropa de color negro, además de colocarte protector solar, y llevar lentes de sol.

Entre las frutas recomiendan la patilla y melón, que contienen más del 90% de agua. El cambur es otro de los recomendados en esta temporada de altas temperaturas. Puedes consumir incluso ensalada de frutas.

Como también comer pepino, que contiene mucha agua, aminoácidos, vitamina C, calcio, fósforo, hierro y fibra. Recuerda no comer comidas tan calientes, igualmente no consumir bebidas calientes.

Mucho calor, recomiendan estos alimentos

Recomiendan comer apio, además de la lechuga como el tomate, esta combinación de tomate y lechuga en ensaladas a la hora del almuerzo. Además recomiendan consumir vegetales como berro, además de la espinaca.

El mango, el cual es una de las frutas más vistas en el país es otro de los recomendados. Además el aguacate el cual se ve mucho en estos tiempos. Al igual que la piña que es otra de las aliadas contra el calor.

Agua de coco, un coco bien frío no cae mal a cualquier hora. Como recomiendan evitar comidas alto contenido en grasas, azúcares y sal. El mes de mayo es el más esperado por las lluvias.

