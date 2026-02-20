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Muere el reconocido actor estadounidense Eric Dane, famoso por sus interpretaciones en series como Grey’s Anatomy y Euphoria, este jueves tras luchar contra la Ela. Tenía 53 años de edad.

Según confirmó su familia a través de un comunicado, el deceso se produjo tras una intensa lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Una enfermedad neurodegenerativa que le había sido diagnosticada en abril de 2025.

La estrella internacional pasó sus últimos momentos rodeado de sus familiares cercanos, incluyendo a su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia. Durante los meses posteriores a su diagnóstico, Dane se convirtió en un activo defensor de la investigación científica sobre esta condición. Compartiendo públicamente los desafíos que enfrentaba ante la pérdida progresiva de su capacidad motriz.

Muere Eric Dane de ELA

A pesar del avance de la enfermedad, el actor mantuvo su compromiso con la actuación hasta sus últimos meses de vida.

Además logró completar la filmación de la tercera temporada de la exitosa serie de HBO, Euphoria, demostrando su profesionalismo incluso en condiciones de salud críticas.

Se pudo conocer que en declaraciones previas, el intérprete describió el largo camino de pruebas médicas que debió atravesar hasta recibir la confirmación de padecer la «enfermedad de Lou Gehrig».

Por otro lado, su familia destacó que Eric deseaba contribuir a mejorar la vida de otros pacientes con ELA, impulsando la búsqueda de una cura para esta patología que actualmente no la tiene.

La comunidad artística y sus seguidores en todo el mundo han manifestado su pesar ante la pérdida de quien fuera una de las figuras más carismáticas de la pantalla chica en las últimas décadas. La familia ha solicitado privacidad para afrontar este duelo.

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