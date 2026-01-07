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Un adolescente perdió la vida este 6 de enero en un accidente que involucró una moto y una avioneta.

Los hechos se registraron en la pista de aterrizaje del aeropuerto de San Juan de los Morros, estado Guárico.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hecho se registró cuando el joven, que se desplazaba en una motocicleta, ingresó a la pista del aeródromo justo en el momento en que una aeronave realizaba maniobras de aterrizaje. Al no percatarse de la proximidad de la avioneta, fue alcanzado por una de sus alas cuando el piloto intentaba sobrepasarlo, reseña El Tubazo Digital.

La víctima fue identificada como Enrique Alexander Daza Mosqueda, quien quedó tendido sobre el pavimento tras el impacto y falleció de manera inmediata. El deceso se produjo a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, fractura de una extremidad superior y una hemorragia masiva, según el reporte preliminar.

Muere arrollado por una avioneta

Daza Mosqueda cursaba el quinto año de bachillerato en el Complejo Educativo Martín Ramón Blanco, ubicado en la Villa Olímpica de San Juan de los Morros. Además, era reconocido por su participación y desempeño en la disciplina de atletismo.

Autoridades competentes acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias exactas en las que el joven logró ingresar a la pista del aeródromo al momento del aterrizaje de la aeronave.

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