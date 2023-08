La actriz Arleen Sorkin, conocida por prestarle su voz a Harley Quinn en su versión animada, falleció hoy a la edad de 67 años.

Nacida en Washington inició su carrera en la famosa serie de NBC “Days Of Our Lives”, para luego brincar a inicios de los 90’s a “Batman: The Animated Series” donde dio vida a la famosa villana novia del Guasón.

Fue idea del guionista Paul Dini, amigo de universidad de Sorkin, ofrecerle el papel a Arleen luego de verla interpretando a una chica bufón en “Days Of Our Lives”, esto durante un sueño de Calliope Jones, el personaje que interpretaba.

Sorkin se desempeñó también como guionista en algunos episodios de la serie animada Tiny Toons.

Entre otros trabajos que tuvo destacaron su participación en “America’s Funniest People” y “Comic Book: The Movie”. La actriz estaba casada con el productor de televisión Christopher Lloyd y tenía dos hijos: Eli y Owen.

Hasta el momento su familia no ha anunciado la causa de su muerte, sin embargo el anuncio fue publicado por su colega Neil Charles a través de la red social X.

Devastated to learn we’ve lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I’m grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. 🙏 Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. 💔 pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn

— Mark Hamill (@MarkHamill) August 27, 2023