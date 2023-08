Una inesperada noticia sacudió a los fanáticos de “Euphoria”, luego de que el actor Angus Cloud, quien dio vida al personaje de Fezco, fue hallado muerto dentro de su residencia ubicada en Oakland, en Estados Unidos.

Sus familiares confirmaron la noticia, a través de un comunicado que publicaron en la revista TMZ. “Es con el más profundo pesar que hoy le decimos adiós a un ser humano increíble”, reza el comunicado.

La cuenta oficial del seriado con el que Cloud saltó a la fama, también se pronunció con el siguiente mensaje:

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc

— euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023