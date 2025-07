Compartir

Fauja Singh, un corredor nacido en India apodado el “Torpedo con Turbante”, quien se creía que era el corredor de maratón más viejo del mundo, ha muerto tras ser atropellado por un automóvil.

Medios locales en India informaron que Singh quién tenía 114 años, sufrió graves lesiones en la cabeza en un accidente de atropello y fuga el lunes mientras cruzaba la carretera en su aldea natal cerca de Jalandhar en Punjab. Fue llevado al hospital donde posteriormente falleció. Su club de corredores y organización benéfica con sede en Londres, “Sikhs In The City”, confirmó su muerte.

El primer ministro de India, Narendra Modi, rindió homenaje a Singh, diciendo que era “extraordinario por su personalidad única y la manera en que inspiró a la juventud de India en un tema muy importante como el acondicionamiento físico”.

Singh se convirtió en el hombre más viejo en correr un maratón completo en 2011 a la edad de 100 años en Toronto. Su logro no fue reconocido por el libro de récords de Guinness porque no tenía un certificado de nacimiento para probar su edad. Singh tenía un pasaporte británico que mostraba su fecha de nacimiento como el 1 de abril de 1911, mientras que una carta de funcionarios del gobierno indio indicaba que no se llevaban registros de nacimiento en 1911.

Muerte de su hijo

Portador de la antorcha para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Singh comenzó a correr a la edad de 89 años como una forma de superar la depresión después de que su esposa e hijo murieran en rápida sucesión en India. La muerte de su hijo en 1994 le afectó particularmente por lo espantosa que fue.

Singh y su hijo, Kuldip, ambos agricultores, revisaban sus campos en medio de una tormenta cuando un trozo de metal corrugado arrastrado por el viento decapitó a Kuldip frente a los ojos de su padre.

Singh, cuyos otros cinco hijos habían emigrado, se quedó completamente solo.

