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En un emotivo mensaje en su red social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fallecimiento de Charlie Kirk, influyente líder conservador y fundador de la organización juvenil Turning Point USA.

La muerte del activista de 31 años se da luego de que este fuera baleado en un evento durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantesen la Universidad del Valle de Utah.

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Tras ser baleado en el cuello, Charlie Kirk,, fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, de la ciudad de Orem, en estado crítico. En el momento del atentado contra su vida, el tirador se encontraba a unos 180 metros del lugar del evento, en el edificio Losee Center, según la portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Ellen Treanor.

En su publicación, el mandatario estadounidense elogió la figura de Kirk y expresó su profunda tristeza por la pérdida.

«El grande, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendió o tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie», escribió Trump.

«Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros», añadió.

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