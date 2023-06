Este viernes, el ciclismo mundial se vistió de luto, tras conocerse la muerte del ciclista suizo Gino Mäder, tras una aparatosa caída.

Gino Mäder murió después del grave accidente que sufrió durante la quinta etapa del Tour de Suiza, cuando se cayó por un barranco mientras descendía el Albulapass, el último puerto del día.

El ciclista helvético de 26 años, formaba parte del equipo Bahrain-Victorious, chocó con el estadounidense Magnus Sheffield en el kilómetro 197 de la etapa.

Durante su comunicado Bahrain-Victorious, recalcó «Gino fue un atleta extraordinario, un ejemplo de determinación, un miembro valioso de nuestro equipo y de toda la comunidad ciclista. Su talento, dedicación y pasión por el deporte nos ha inspirado a todos».

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.

🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023