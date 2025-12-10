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Muere cría de león de Timbavati nacido en el Zoológico Las Delicias

By Redacción Noticias24Carabobo
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León Timbavati Zoológico Las Delicias

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La mañana de este martes 09 de diciembre murió uno de los leones de Timbavati que nació el pasado 26 de noviembre en las instalaciones del Zoológico Las Delicias. La información fue suministrada por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

Resaltó la Mandataria regional que el leoncito (macho) presentaba problemas renales y desde su nacimiento estaba siendo atendido por un equipo de expertos veterinarios que hicieron grandes esfuerzos por salvar la vida de este ejemplar.

León de Timbavati nacido en el Zoológico Las Delicias

Como se recordará el pasado 26 de noviebre, nacieron dos leones blancos en el reservorio de fauna silvestre de Maracay, una hembra y un macho, hijos de Camatagua (leona de 5 años) y Sebastián (macho reproductor).

Al nacer, ambos registraron 1,515 kg. En la revisión más reciente, la hembra alcanzó 2,165 kg y el macho 1,795 kg, pero lamentablente este último falleció a los catorce días de su nacimiento.

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SourceEl Aragueño
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