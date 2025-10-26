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La cantante y actriz venezolana Floria Márquez falleció este sábado en horas de la tarde durante un show en Casa Anauco, en el Hatillo.

Según se pudo conocer, la artista había sufrido un ACV fulminante mientras interpretaba la segunda canción en su presentación.

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Muere la cantante y actriz Floria Márquez

Nacida el 11 de febrero de 1950, Márquez fue una de las cantantes más importantes de Venezuela en los años 80s y 90s, y se destacó en el género del bolero. Es hermana del cantautor Rudy Márquez, fallecido el 9 de octubre del pasado año.

Márquez ha compartido escena con grandes nombres de la música latina, incluyendo a Armando Manzanero, Los Panchos, Lucho Gatica, Oscar D’León y Cheo Feliciano.

Simultáneamente, incursionó en el teatro, participando en dos obras: «Ella Sí Canta Boleros» de Ciro Acevedo Yáñez y el Café-Concert «La Cosa Es Amar». Ofreció además decenas de conciertos con distintas orquestas sinfónicas profesionales en Venezuela.

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