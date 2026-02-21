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El pionero del movimiento salsero Willie Colón y referente de la cultura latina muere este sábado 21 de febrero de 2026 rodeado de su familia tras presentar complicaciones de salud en Nueva York.

El mundo de la música recibe la triste noticia del fallecimiento de Willie Colón, figura central en la creación y expansión de la salsa a nivel global. Su familia confirmó el deceso mediante un comunicado en el que expresaron su profundo dolor, destacando que el maestro partió en paz y rodeado de sus seres queridos.

«Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó«.

Manifestaron sus allegados en redes sociales. La noticia surge días después de que se informara sobre su hospitalización de emergencia por problemas respiratorios, situación que había despertado cadenas de oración lideradas por su colega Rubén Blades.

Un legado forjado entre trombones y crónicas de barrio

La trayectoria de Willie Colón es inseparable de la identidad latina de Nueva York y el Caribe, dejando una huella imborrable en la industria discográfica.

Junto a Héctor Lavoe, transformó la música latina en los años 60 y 70, grabando nueve álbumes. Además de su carrera solista, produjo obras maestras para íconos como Celia Cruz y el propio Lavoe, incluyendo el álbum «Comedia».

Su catálogo incluye himnos como «El gran varón», «Idilio», «Gitana» y «Talento de televisión», canciones que hoy forman parte del patrimonio sonoro regional. Además, Colón logró vender cientos de miles de copias desde su debut con el LP «El Malo» en 1967, fusionando ritmos anglosajones con el son cubano.

Muere Willie Colón este 2026

Nacido en el Bronx en 1950, «El Malo» utilizó su trombón para narrar las vivencias de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Su estilo, influenciado inicialmente por el clarinete y la trompeta, evolucionó hasta convertir el trombón en el instrumento protagonista de una salsa ruda y sofisticada a la vez.

Finalmente, al «Arquitecto de la Salsa» le sobreviven su esposa Julia y sus cuatro hijos, dejando un vacío irreemplazable en los escenarios.

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