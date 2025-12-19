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La muerte del actor Peter Greene será investigada por las autoridades de Nueva York ya que el cadáver presentaba lesiones. Greene fue encontrado sin vida la semana pasada en su apartamento.

El actor de Hollywood llevaba días sin aparecer en público, y fue encontrado sin vida en el lugar. Pero las causas de muerte aun son desconocidas como tampoco se sabe el origen de las heridas en el cuerpo, como las manchas de sangre en su domicilio.

Greene era ampliamente famoso por dos papeles que hizo, uno en Pulp Fiction y como Dorian Tyrell en La Máscara al lado de Jim Carrey. Además de eso hizo papeles en varias películas como en series.

Este estaba activo pero ahora el entorno de vida del actor será investigado hasta esclarecer lo ocurrido. El cadáver presentaba algunas lesiones por lo cual se activaron las investigaciones por parte de las autoridades.

Muerte del actor Peter Greene

Durante varios días en el apartamento del actor llevaban días escuchando música navideña. Hasta que los vecinos alertaron a la policía, al ver que no abría la puerta buscaron a un cerrajero y entraron y lo encontraron muerto.

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En el apartamento había una nota que decía… «Sigo siendo un Westie», una referencia a la pandilla irlandesa-estadounidense que operaba en Nueva York en los años 70 y 80.

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