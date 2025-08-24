Compartir

Una mujer adquirió un viejo avión y logró convertirlo en una lujosa casa. La historia de Jo Ann Ussery empezó cuando se divorció, evitó caer en depresión y es por ello que compró un viejo avión Boeing 727, el cual estaba fuera de servicio.

Ella quería cambiar de ambiente, tenía algo de dinero y pudo hacer la casa de sus sueños con la estructura del avión. Es por ello que compró un terreno en Benoit, Mississippi, en Estados Unidos, tuvo trabajo y gastos para llevar el aparato hasta donde quería.

Ya con 30 mil dólares pudo armar una lujosa casa, con tres habitaciones confortables, además de cocina, sala, una lavandería y un baño. Este en lo que era la cabina del avión, esto con vista al lago.

Jo Ann Ussery quería empezar de nuevo dejar lejos el divorcio y los malos recuerdos. Logró tener su casa en el avión, lo cual era uno de los sueños que quería alcanzar en su vida. La imaginación la llevó a ser famosa por su casa-avión.

El cual es uno de los lugares más fotografiados en Mississipi, el mismo sigue siendo un atractivo turístico. Incluso un ejemplo de que los sueños no son inalcanzables, todo lo contrario hay que trabajar para lograrlos.

