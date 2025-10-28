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Una mujer apuñaló a su esposo por no ayudarla a lavar los utensilios de la cocina. Una maestra de kínder, identificada con el nombre de Chandraprabha Singh quedó detenida por la policía tras haber atacado a su pareja con un cuchillo.

Hace unos días en el hogar de la educadora y su pareja no todo iba bien, ambos comparten la casa en la localidad de Charlotte-Mecklenburg. Pero ese día la gota que derramó el vaso terminó con la poca tolerancia.

La maestra estaba apurada haciendo el desayuno, los quehaceres del hogar se complican a cualquier hora. Sobre todo cuando cocinas, lavas y ves que el tiempo muchas veces es inclemente en el hogar.

El marido de la mujer, al verla complicada en la cocina, se ofreció a ayudarla, preguntando qué podía hacer. La mujer enseguida le dijo que podía lavar los trastes de la cocina, de esa manera se quitaba una tarea de encima.

Mujer apuñaló a su esposo

Fue cuando el tiempo pasó y la mujer vio que tras ofrecerse este no cumplió su palabra. Los trastes seguían iguales en el fregadero como en la cocina. Fue cuando la furia invadió a la dama.

Esta tomó un cuchillo y atacó al sujeto, enseguida el hecho fue notificado al 911, llegando los oficiales de policía a la casa. La mujer quedó detenida por agresión doméstica a su pareja en la casa.

El marido dijo que lo había herido en el cuello, mientras la mujer resaltó que fue algo accidental cuando ella giró y tenía el cuchillo en la mano. La dama quedó detenida y fue llevada a la delegación.

Horas después se enteró que había sido suspendida de su trabajo en la escuela con alumnos de kínder. La mujer se vio obligada a pagar 10 mil dólares de fianza y esta semana será llamada al juzgado.

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