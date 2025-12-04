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Funcionarios del Servicio de Patrullaje Vehicular de la Policía Municipal Cristóbal Rojas del estado Zulia, detuvieron a Dailin Yoselin Sanoja Blanco (35), tras investigar una denuncia que, paradójicamente, terminó invirtiendo los roles del denunciante y el imputado.

Los hechos se iniciaron con una denuncia espontánea formulada en el Centro de Coordinación Policial por una mujer, quien manifestó su intención de querellar a su pareja sentimental por presuntas agresiones verbales, ocurridas en el sector Campos Elías del mencionado municipio.

Una comisión policial se trasladó al lugar para investigar los hechos. Al entrevistar al ciudadano señalado por la denunciante, los efectivos encontraron que este presentaba lesiones visibles en el rostro.

Mujer es detenida por agresión

En su declaración, el hombre relató que, durante una discusión con su pareja, fue ella quien lo agredió físicamente, propinándole golpes en diferentes partes de su cuerpo.

Ante la evidencia física de las lesiones y la declaración del presunto agredido, que configuraría la flagrancia de un delito Contra Las Personas, tipificado en el Código Penal, los oficiales procedieron a detener a la ciudadana Sanoja Blanco, quien había acudido inicialmente como víctima.

Tanto la mujer detenida como el ciudadano agredido fueron trasladados a un centro médico cercano para su respectiva evaluación y atención médica.

Finalmente, Dailin Yoselin Sanoja Blanco fue puesta a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, ente que dirigirá las siguientes etapas de la investigación y procesamiento legal correspondiente.

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