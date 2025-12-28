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Una mujer de 68 años murió ahogada en playa de Carúpano en el estado Sucre. Sol Rodríguez falleció por inmersión cuando estaba en Playa Patilla en la parroquia Bolívar, del municipio Bermúdez.

En horas de la tarde de ayer 27 de diciembre de 2025 la mujer estaba en compañía de su familia. Habían viajado desde Ciudad Guayana para pasar unos días en la playa pero lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Murió ahogada en playa de Carúpano

El cuerpo de bomberos del municipio Bermúdez, llevó rápidamente a la mujer hasta el hospital “Santos Aníbal Dominicci”, de Carúpano en una ambulancia. Pero al llegar al centro de salud había fallecido.

La muerte de la mujer se suma a los casos por ahogamiento que se han presentado en este mes de diciembre. Donde se han reportado muertes por inmersión en los estados Aragua, Falcón como en Portuguesa y Barinas.

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Se hace un llamado a tener prudencia en las playas como en ríos y quebradas en este mes de diciembre. Respeta los límites de los balnearios, báñate en zonas seguras y donde estén salvavidas presentes.

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