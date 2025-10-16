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Mujer de la tercera edad fue arrollada por una buseta en la avenida Lara

By Redacción Carabobo
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Mujer de la tercera edad fue arrollada
Foto: Canal de Emergencia.

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En horas del mediodía de hoy jueves 16 de octubre de 2025 fue arrollada una mujer de la tercera edad por una buseta en la avenida Lara. Enseguida el hecho vial fue reportado a las autoridades viales del estado.

La dama fue atendida y llevada de inmediato a la emergencia del Hospital Central de Valencia. Se espera por el resultado de las investigaciones, ya que no se conoce con exactitud que ocurrió con el conductor de la buseta.

Mujer de la tercera edad fue arrollada por una buseta en la avenida Lara

El autobús de franjas azules pertenece a la ruta transporte 23 de enero identificada con el cupo 38.

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SourceCanal de Emergencia.
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