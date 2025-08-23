Compartir

La mujer fue identificada como Dayanny Romero Seco, conocida cariñosamente como Kathy, fue localizada sin vida en el sitio de hospedaje ubicado en la calle Independencia, a una cuadra del Terminal de Pasajeros de Maracay.

De acuerdo a una imagen difundida a través de las redes sociales, se conoció que la mujer, oriunda de Puerto Cabello (Carabobo) fue vista por última vez la noche del viernes 15 de agosto en El Tigre, estado Anzoátegui. según información del siglo de Maracay

Familiares indicaron que la dama presentaba «problemas de nervios e insomnio» a raíz de unas dolencias en la columna.

Se conoció que Romero Seco vivía en el municipio Guanipa desde hace cuatro meses con su esposo e hijos, pero misteriosamente desapareció.

Fuentes extraoficiales revelaron que apareció sin vida en la habitación número 5 de un hotel ubicado en la calle Independencia de Santa Ana. Se desconocen las causas de su deceso que están siendo investigada por los funcionarios del Cicpc.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: