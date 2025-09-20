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Una mujer desarmó a un policía en la estación del Metro en Petare y quedó detenida. El hecho irregular ocurrió ayer viernes en horas de la noche, en un procedimiento por un presunto hurto de mercancía de Farmatodo en Terrazas del Ávila, hecho por PoliSucre.

El procedimiento escaló un enfrentamiento en la calle, lo que ocasionó tensión entre los usuarios del Metro de Caracas. Mediante información policial se pudo conocer que las mujeres sustrajeron mercancía en el establecimiento.

Estas fueron perseguidas hasta la estación del Metro en Petare donde se resistieron a la autoridad, quedando en el punto conocido como Sambilito. Una mujer vestida de negro logró desarmar al funcionario policial.

Mujer desarmó a un policía en la estación del Metro en Petare

Lo que generó tensión en el lugar, los demás funcionarios recuperaron el arma del policía logrando detener a las dos mujeres en el lugar. La dama detenida estaba solicitada por las autoridades.

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Los cuerpos de seguridad, sobre todo la policía municipal de Sucre (Petare), lograron calmar la situación presentada.

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