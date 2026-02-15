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Una mujer quedó detenida en Aragua tras asesinar a su pareja con un arma blanca. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales, quedando la fémina a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Mariño, realizaron las pesquisas relacionadas al homicidio de Alfredo Rafael Infante Serrano (19). Ocurrido en la Comunidad El Venerable, Calle Ciudad Tablita, municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua, el 5 de febrero.

Logrando detener a la responsable, quien era su pareja. La detenida quedó identificada como: Rebeca Yoselin Mora Núñez (34), pareja de Alfredo; mediante el proceso de investigación, se pudo conocer que la pareja constantemente tenía problemas.

Mujer detenida en Aragua tras asesinar a su pareja

Dichos problemas se tornaban violentos y el día del hecho, tras una nueva discusión, la fémina esperó que este se durmiera, para tomar un arma blanca. Luego de esto le propinó varias puñaladas y cegarle la vida de manera inmediata.

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Su detención se generó en las adyacencias donde ocurrió el hecho y quedó a la orden del Ministerio Público.

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