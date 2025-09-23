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Una mujer de 42 años fue detenida en Coro, estado Falcón, luego de intentar introducir varias dosis de marihuana ocultas en pastelitos a su hijo, quien esperaba ser presentado en el Circuito Judicial Penal ubicado en la avenida Ramón Antonio Medina.

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De acuerdo con fuentes extraoficiales, la mujer aprovechó el momento en que los privados de libertad reciben alimentos mientras aguardaban por las audiencias. Sin embargo, funcionarios del Circuito Judicial detectaron la irregularidad y notificaron el hecho al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Coro, bajo cuya custodia estaba el detenido.

La mujer quedó arrestada en Coro y puesta a la orden de las autoridades competentes.

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