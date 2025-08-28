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Mujer detenida en San Diego por presunta agresión y amenaza a su expareja de 75 años

By Redacción Noticias24Carabobo
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Mujer detenida en San Diego por presunta agresión

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Una mujer quedó detenida en San Diego por presunta agresión y amenaza a su expareja de 75 años. La fémina de 37 años supuestamente con un cuchillo amenazó al adulto mayor, poniendo en riesgo su integridad física como emocional.

La información fue suministrada por la Policía Municipal de San Diego. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer miércoles. La rápida actuación policial por parte del servicio de investigación penal permitió resguardar a la víctima y detener a la agresora.

Mujer detenida en San Diego por presunta agresión

La ciudadana junto a la evidencia de interés criminalístico fue puesta a la orden del Ministerio Público, quien en los lapsos de Ley la presentará ante un Juez de Control. Con el fin de garantizar sus derechos constitucionales.

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Las autoridades reiteran que todo acto de violencia será sancionado con el peso de la ley, y recuerdan la importancia de proteger a los adultos mayores. Se desconoce los motivos que llevaron a la mujer a la presunta agresión al adulto mayor.

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